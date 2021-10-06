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Sapanca polisinden operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sapanca polisinden operasyon: Silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet özel yapım çelik yelek ve içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ele geçirildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 adet ruhsatsız AK-47 tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet özel yapım çelik yelek ve içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında F.K. ve E.K. isimli şahısların ilçenin Kurtköy Mahallesi'ndeki ikametlerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet AK-47 marka ruhsatsız tüfek, 3 adet şarjör, 18 adet tüfeğe ait fişek, 1 adet özel yapım çelik yelek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, içime hazır 2 kilo 118 gram esrar ve 11 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. ve E.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. - SAKARYA

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