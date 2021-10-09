Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok - Haberler
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Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel
Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

SAKARYA'nın su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü ile Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajında su seviyesi mevsim şartlarına rağmen yüksek seviyelerde.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü ile Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajında su seviyesi mevsim şartlarına rağmen yüksek seviyelerde. Geçen sonbaharda suların çekildiği Sapanca Gölü'nde bu yıl sıkıntı yaşanmazken, su seviyesi 31,61 metre olarak ölçüldü. Geçen yılın Ekim ayında yüzde 28 olan doluluk oranı 8 Ekim'de yapılan ölçümde yüzde 55'e çıktı.

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda geçen yıl sonbaharda yaşanan sıkıntı bu sonbaharda yaşanmadı.

Bu yaz aylarında Kocaeli ve Sakarya'nın yeterli yağış alması nedeniyle baraj ve göller doldu. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'nde geçen yıl yaz ve sonbahar aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi 30,28 metreye kadar gerilerken, yaklaşık 20 metrelik çekilmeler yaşanmış, iskeleler ortaya çıkmıştı. Sapanca Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bugün yaptığı ölçüme göre su seviyesi 31,61 metre olarak ölçüldü.

GEÇEN YIL EKİM AYINDA YÜZDE 28 SEVİYESİNE DÜŞMÜŞTÜ

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi geçen yıl Ekim ayında yüzde 28 seviyesine kadar düşmüştü. Kuraklık nedeniyle her geçen gün su seviyesinin düşmesi sonucu bu yıl ocak ayına kadar su seviyesi yüzde 15'lere kadar düşmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Yuvacık Barajı'nda 8 Ekim günü yapılan ölçüme göre su seviyesi 28 milyon 320 bin metreküple yüzde 55 olarak ölçüldü. Kandıra'da bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 16 milyon 80 bin metreküple yüzde 71 olarak ölçüldü. Bölgede önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte su seviyesinde sıkıntı yaşanmaması bekleniyor.


Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok - Haberler
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