Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda sıkıntı yok

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın su ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü ile Kocaeli'nin su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajında su seviyesi mevsim şartlarına rağmen yüksek seviyelerde. Geçen sonbaharda suların çekildiği Sapanca Gölü'nde bu yıl sıkıntı yaşanmazken, su seviyesi 31,61 metre olarak ölçüldü. Geçen yılın Ekim ayında yüzde 28 olan doluluk oranı 8 Ekim'de yapılan ölçümde yüzde 55'e çıktı.

Sapanca Gölü ve Yuvacık Barajı'nda geçen yıl sonbaharda yaşanan sıkıntı bu sonbaharda yaşanmadı.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının karşılandığı 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi geçen yıl Ekim ayında yüzde 28 seviyesine kadar düşmüştü. Kuraklık nedeniyle her geçen gün su seviyesinin düşmesi sonucu bu yıl ocak ayına kadar su seviyesi yüzde 15'lere kadar düşmüştü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Yuvacık Barajı'nda 8 Ekim günü yapılan ölçüme göre su seviyesi 28 milyon 320 bin metreküple yüzde 55 olarak ölçüldü. Kandıra'da bulunan 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi 16 milyon 80 bin metreküple yüzde 71 olarak ölçüldü. Bölgede önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla birlikte su seviyesinde sıkıntı yaşanmaması bekleniyor.