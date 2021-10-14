Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı - Haberler
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Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı

SAKARYA'da, fiber sandalıyla açıldığı Sapanca Gölü'nde rüzgarın etkisiyle mahsur kalan balıkçı Nizamettin Biçer'i AFAD ekibi kurtardı.

SAKARYA'da, fiber sandalıyla açıldığı Sapanca Gölü'nde rüzgarın etkisiyle mahsur kalan balıkçı Nizamettin Biçer'i Afad ekibi kurtardı.

Sapanca ilçesinin Kırkpınar mevkisinden dün akşam fiber sandalıyla Sapanca Gölü'ne açılan Nizamettin Biçer, rüzgarın etkisiyle mahsur kaldı. Kıyıya dönemeyeceğini anlayan Biçer, telefon açarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, zodyak botla göle açılarak Nizamettin Biçer'in yanına ulaştı. Nizamettin Biçer, bota alındı. Sandal da bota bağlanarak Biçer ile birlikte kıyıya çıkarıldı.


Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı

Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı - Haberler
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