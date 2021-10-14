Sapanca Gölü'nde mahsur kalan balıkçıyı AFAD kurtardı
SAKARYA'da, fiber sandalıyla açıldığı Sapanca Gölü'nde rüzgarın etkisiyle mahsur kalan balıkçı Nizamettin Biçer'i AFAD ekibi kurtardı.
SAKARYA'da, fiber sandalıyla açıldığı Sapanca Gölü'nde rüzgarın etkisiyle mahsur kalan balıkçı Nizamettin Biçer'i Afad ekibi kurtardı.
Sapanca ilçesinin Kırkpınar mevkisinden dün akşam fiber sandalıyla Sapanca Gölü'ne açılan Nizamettin Biçer, rüzgarın etkisiyle mahsur kaldı. Kıyıya dönemeyeceğini anlayan Biçer, telefon açarak yardım istedi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, zodyak botla göle açılarak Nizamettin Biçer'in yanına ulaştı. Nizamettin Biçer, bota alındı. Sandal da bota bağlanarak Biçer ile birlikte kıyıya çıkarıldı.