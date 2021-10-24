SAPANCA'DA 3 AYRI YERDE 27 ARAÇ ÇARPIŞTI 17 YARALI - Haberler
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SAPANCA'DA 3 AYRI YERDE 27 ARAÇ ÇARPIŞTI 17 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, TEM Otoyolu Sapanca geçişinde 3 ayrı yerde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 27 araç çarpışırken, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, Tem Otoyolu Sapanca geçişinde 3 ayrı yerde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 27 araç çarpışırken, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Sapanca geçişinde meydana geldi. Yeni Mahalle ile Göl Mahallesi arasında havanın yağışlı olması sebebiyle 3 ayrı noktada aralarında TIR, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu toplam 27 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar gören araçları kaldırma çalışmaları devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

İsa ÇİÇEK/SAPANCA ( Sakarya ), (DHA) -

SAPANCA'DA 3 AYRI YERDE 27 ARAÇ ÇARPIŞTI 17 YARALI

SAPANCA'DA 3 AYRI YERDE 27 ARAÇ ÇARPIŞTI 17 YARALI

SAPANCA'DA 3 AYRI YERDE 27 ARAÇ ÇARPIŞTI 17 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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