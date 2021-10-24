Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı - Haberler
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Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

SAKARYA'da TEM Otoyolu Sapanca geçişinde yağış nedeniyle 3 ayrı noktada 27 araç birbirine girdi.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da Tem Otoyolu Sapanca geçişinde yağış nedeniyle 3 ayrı noktada 27 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında, 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ankara istikameti Sapanca geçişinde meydana geldi. Yeni Mahalle ile Göl Mahallesi arasında yağışlı hava nedeniyle 3 ayrı noktada aralarından TIR, kamyon, otomobil ve midibüslerin bulunduğu toplam 27 aracın karıştığı zincirleme trafik kazaları meydana geldi. Kazada 3'ü ağır 17 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ankara istikametinde ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Hasar gören araçları kaldırma çalışmaları sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı

Sakarya'da 27 araçlı zincirleme kazalar: 3'ü ağır 17 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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