Şantiyeden 1547 metre kablo çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı - Haberler
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Şantiyeden 1547 metre kablo çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şantiyeden 1547 metre kablo çalan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki şantiye sahasından 1547 metre bakır kablo çalan 3 kişi, JASAT tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki şantiye sahasından 1547 metre bakır kablo çalan 3 kişi, Jasat tarafından güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde, 12 Ekim'de Otoyol Bakım İşletme Merkezi Şantiye Sahası'nda 3 kişi, 1547 metre bakır kablo çaldı. İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelileri tespit edip yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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