Şans Topu sonuçları! 24 Ekim Pazar Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu kazanan numaralar neler?

Şans Topu için araştırmalar devam ediyor. 24 Ekim Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 24 Ekim 2021 Şans Topu sonuçları canlı takip sayfası! 24 Ekim Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları açıklandı! Yenilenen Şans Topu kuralları neler? Şans Topu ikramiyesi ne kadar, devretti mi? 29 Eylül Şans Topu sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

24 Eylül Şans Topu sonuçları henüz açıklanmadı.

24 Ekim Kazanan numaralar sonuçların açıklanmasının ardından belli olacak.

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14.06.2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır.

İlk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oynanan bir oyundur. Şans Topunun çekiliş günü Çarşamba akşamı saat 21.15-21.20 aralığındadır.

Noter huzurunda yapılan çekilişler mpi.gov.tr sitesinde canlı yayında gerçekleştirilir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Çekiliş tamamlanmasından sonra şans topunun ilgili hafta sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

5+1'i tutturan talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyorlar.

Sonrasında sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda da olsa ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden alabilirler. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak (5+1) bilenler ise Milli Piyango genel müdürlüğünden alabilirler. Kazanılan ikramiyeler 1 yıl süre ile ödenir.

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