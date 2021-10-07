Şanlıurfalı SP hastası Ayşe, adım atmanın mutluluğunu yaşadı - Haberler
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Şanlıurfalı SP hastası Ayşe, adım atmanın mutluluğunu yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şanlıurfalı SP hastası Ayşe, adım atmanın mutluluğunu yaşadı

Henüz 1,5 yaşındayken yakalandığı serebral palsi (SP) hastalığı nedeniyle başta yürüme olmak üzere temel hayati gereksinimlerini karşılayamaz hale gelen 14 yaşındaki Ayşe Beyunca, babasının Vali Abdullah Erin'e ulaşmasıyla yürümenin verdiği mutluluğu yaşadı.

Henüz 1,5 yaşındayken yakalandığı serebral palsi (SP) hastalığı nedeniyle başta yürüme olmak üzere temel hayati gereksinimlerini karşılayamaz hale gelen 14 yaşındaki Ayşe Beyunca, babasının Vali Abdullah Erin'e ulaşmasıyla yürümenin verdiği mutluluğu yaşadı.

Bir otelde İşçi olarak çalışan baba Fevzi Beyunca, kızı Ayşe'nin SP hastalığı nedeniyle yürüme ve konuşma gibi çoğu temel yeteneklerini çok küçük yaşta kaybettiğini, uzun yıllar rehabilitasyon ve farklı yöntemler denemelerine rağmen Ayşe'yi yürütemediklerini ifade ederek, tek çarelerinin bir yürütme cihazı almak olduğunu söyledi.

Araştırmaları sonucu Ayşe'ye en uygun cihazı belirlediklerini ancak bedeli 15 bin TL olan bu cihazı almaya imkanlarının olmadığını, SGK'nın da karşılamadığı dile getiren Fevzi Beyunca, "Sosyal medya aracılığıyla Sayın Valimiz Abdullah Erin'e ulaştım. Sağ olsunlar, ilgileneceklerini söylediler. Valimizin aracılığıyla Japon Yardım Derneği destek oldu. Yürüme cihazımızı temin ettiler. Ayşe bugün cihazla ilk adımlarını attı ve çok sevindi. Başta valimiz Abdullah Erin olmak üzere tüm emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ayaklarını ve kollarını tam olarak kullanamayan ve konuşamayan Ayşe, yürüme cihazına bağlandıktan sonra ilk adımlarını atarken sevinç içinde gülerken, anne ve babası duygusal anlar yaşadılar. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalı SP hastası Ayşe, adım atmanın mutluluğunu yaşadı

Şanlıurfalı SP hastası Ayşe, adım atmanın mutluluğunu yaşadı

Şanlıurfalı SP hastası Ayşe, adım atmanın mutluluğunu yaşadı

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Haber: Şanlıurfalı SP hastası Ayşe, adım atmanın mutluluğunu yaşadı - Haberler
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