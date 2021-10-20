Şanlıurfalı muhtarlar sahanın gözü kulağı oldu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçede bulunan muhtar derneklerini ziyaret ederek, muhtarların gününü kutladı.

Muhtarlar Günü dolayısıyla Başkan Mehmet Canpolat, çeşitli temaslarda bulundu. İlk olarak Türkiye Muhtarlar Federasyonu Şanlıurfa Şubesini ziyaret eden Başkan Canpolat, Şube Başkanı ve aynı zamanda Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı olan İbrahim Halil Haktankaçmaz ve yönetimindeki muhtarlar tarafından karşılandı. Muhtarların gününü kutlayan Canpolat, görüşmede hazır bulunan muhtarların mahallelerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler de verdi. Canpolat, "Bugün muhtarlar günü, değerli muhtarlarımızla bir aradayız. Şu anda da Göbeklitepe Muhtarlar Dernek başkanımızla ve değerli üyeleriyle hep birlikteyiz. Biz sadece bugün değil her zaman için gerek vatandaşlarımızla gerekse muhtarlarımızla iç içeyiz. Çünkü bizim bir sloganımız vardı, 'hep birlikte yöneteceğiz, katılımcı bir belediye diyorduk, dürüst bir belediye, adil bir belediye, şeffaf bir belediye diyorduk.' Sağ olsunlar değerli muhtarlarımız da her zaman için sahada bizim elimiz, gözümüz, kulağımızdır. Hedefimiz ve amacımız bir, daha güzel bir Haliliye için, daha müreffeh bir Haliliye için hep birlikte arkadaşlarımızla sloganımız olan canla başla birlikte çalışmaya gayret ediyoruz. Ben değerli muhtarlarımıza kabullerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte varız."

Dernek Başkanı Mustafa Bağış ise açıklamasında, "19 Ekim Muhtarlar Gününde muhtar arkadaşlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum. Bizleri de bugün unutmayıp, sayan, ağırlayan Başkanımız Mehmet Canpolat'a, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Canpolat'ın, temaslarındaki son durağı ise Haliliye Mahalli Muhtarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği oldu. Dernek Başkanı Mehmet Deniz, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada muhtarlarla çalışma ve projeler hakkında görüşen Canpolat, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. - ŞANLIURFA