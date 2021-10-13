Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
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Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, kentteki bir fabrikanın küçülmeye gittiği için faaliyetlerini durdurduğunu belirterek, çalışanların mağdur edilmemesi için her türlü girişimde bulunulduğunu bildirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliği, kentteki bir fabrikanın küçülmeye gittiği için faaliyetlerini durdurduğunu belirterek, çalışanların mağdur edilmemesi için her türlü girişimde bulunulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, 2017 yılında destek almaya hak kazanan 13 fabrikanın, Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nde faaliyette bulunduğu ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin bölgede istihdam edildiği anımsatıldı.

Bölgedeki bir firmanın küçülmeye gittiği için faaliyetlerini durdurma kararı aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2019 yılında yer tahsisi talebinde bulunan firmalardan biri olan Yılmazlar Terlik Ayakkabı Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. bütün taahhütlerini yerine getirerek aynı yıl içinde üretime başlamış ve kısa süre içinde taahhüt ettiği istihdam rakamlarına ulaşarak yaklaşık 800 kişiye iş imkanı sağlamıştır. Üretim faaliyetlerine 2021 yılı Haziran ayına kadar sorunsuz bir şekilde devam eden firma sahipleri, söz konusu tarihte Rusya'daki tesislerinde bir yangın yaşadıklarını beyan ederek, ciddi finansal kayıpları telafi etmek amacıyla küçülmeye gittiklerini ve bu gerekçeyle çalışanlarını ücretli ve ücretsiz izne ayırarak, bir süreliğine faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını ifade etmişlerdir. Yatırımları kolaylaştırmak amacı ile hayata geçirilen bu proje kapsamında faaliyet gösteren firmalar, serbest piyasa koşullarına göre faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmaların OSB ve diğer kamu kurumları ile olan ilişkisi sadece kira sözleşmesinden ibarettir. Konu, Valiliğimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından da yakından takip edilmekte olup çalışanların mağdur edilmemesi için her türlü girişimde bulunulmaktadır."

Açıklamada, firmanın tekrar üretime geçmemesi halinde sözleşmesinin feshedilerek, sırada bekleyen firmalara yerin tahsis edileceği vurgulandı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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