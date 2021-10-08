ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 3,5 milyon bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 3,5 milyon bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adana ve Şanlıurfa'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3,5 milyon bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI

ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI

ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI

ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

Son dakika! Hakkari ve Van'daki operasyonlarda 405 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

 Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı

Son dakika haberi: Bakan Soylu: 405 kilo 600 gram eroin yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mustafa Destici
Magazin Ece Üner İrem Derici Mustafa Keser
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Fatma Şahin Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ŞANLIURFA MERKEZLİ KAÇAKÇILIK OPERASYONU 7 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:18:09. #1.12#