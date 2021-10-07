Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Viranşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Viranşehir ilçesinde 5 Ekim'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucular, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

 BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

BAYRAMPAŞA'DA BEKÇİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Palabıyık Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:39:01. #1.12#