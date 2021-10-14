Şanlıurfa'daki sağlık çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili iki zanlı adli kontrolle salıverildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezi çalışanlarına saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eyyübiye ilçesindeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi'nde dün taşkınlık çıkarıp kapı ve pencereleri yumrukladıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.A. ve K.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yakınlarına ilaç yazdırmak için dün aile sağlığı merkezine gelen İ.A. ve K.A, tartışmanın ardından dışarı çıkarılmış, kapı ve pencereleri yumruklayan zanlılar, kimliklerinin tespit edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.