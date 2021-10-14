ŞANLIURFA - Arazi kavgasında bir kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu öne sürülen akraba aileler arasında Aşağı Duraklı mahallesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada, Ahmet (42) ve Doğan Çalan (48) kardeşler yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Çalan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Jandarma, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahalle ve hastanede önlem aldı.