ŞANLIURFA'DA YILLIK 20 BİN TON ALABALIK VE SOMON ÜRETİLİYOR

FIRAT, MALATYA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri kıyısındaki alabalık tesislerinde üretilen yaklaşık 20 bin ton somon ve alabalık başta Rusya, Hollanda, Almanya, İtalya ve Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yüzde 70'inin karşılandığı Fırat havzasında 8 ay boyunca üretim yapılıyor.

Türkiye'de en fazla kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa'da son yıllarda balık tüketimi artarken, Fırat Nehri'nin Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep'in Karkamış ilçesi arasında kalan bölümde kurulan kafeslerde yetiştirilen yerli somon ve ala balıklar, bölge insanına iş imkanı sağlarken, Başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye de gönderilerek gelir sağlanıyor. Nehir kıyısında kurulan tesislerde 7 gram olarak alınan somonlar, 6 ay boyunca bakımları yapılarak 5 kiloya kadar ulaşıyor.

'BÖLGE BALIKÜRETİMİ İÇİN ELEVERİŞLİ'

Fırat Nehri'ndeki alabalık yetiştiriciliğini yapan Murat Polat, bölgede her yıl balık üretiminin arttığını, buna paralel olarak balık yumurtası üretiminin yükseldiğini söyledi. Bölgenin alabalık yetiştiriciliğine çok uygun olduğunu dile getiren Polat, Fırat Havzası'nın Türkiye'de alabalık üretiminde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Havzanın kapasitesiyle Türkiye'nin alabalık ihtiyacının büyük bölümünü karşıladığını anlatan Murat Polat Türkiye'de alabalık yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerden yüzde 80'i yazın suyu ısınan barajlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu bölgelerde yaz aylarında alabalık üretimi olmuyor. Yazın da suyu soğuk olan Fırat Havzası gibi bölgeler çok kısıtlı. Fırat Havzası yazın Türkiye'nin alabalık ihtiyacının yüzde 70'ini karşılayabiliyor. Bölgede alabalık üretimi Eylül, Ekim ayı gibi başlayıp Mayıs ve Haziran ayında bitirmiş oluyoruz. Buradaki alabalık üretimi 8 ay devam etmektedir. Daha sonra 3 aylık bir bakım ve onarım dönemi var. Alabalıkları ilk önce iç piyasaya gönderiyoruz. Daha çok restoranlara canlı alabalık satışı olarak sunuyoruz. Balık marketlerine, balık dükkanlarına, balık hallerine satışımızı gerçekleştirmekteyiz. Ardından tesislerde tütsülenmiş somon ve alabalıkları başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine gönderiyoruz. Her yıl ortalama 20 bin ton balık ihracatı gerçekleşiyor dedi.