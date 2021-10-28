Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler
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Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kentin kırsal bölgelerinde çalışma yapan TEDAŞ ekipleri, yaralı bir kızıl şahin fark etti.

Kuşu korumaya alan ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kuş, ekiplerce Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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