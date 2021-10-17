Şanlıurfa'da üzerine pamuk balyası düşen genç öldü - Haberler
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Şanlıurfa'da üzerine pamuk balyası düşen genç öldü

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da üzerine pamuk balyası düşen genç öldü

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üzerine pamuk balyası düşen genç hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üzerine pamuk balyası düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Parapara Mahallesi kırsalında tarlada çalışan Nizamettin Alkan'ın (18) üzerine kamyondan pamuk balyası düştü.

Balya altında kalarak ağır yaralanan Alkan, çevredekilerin yardımıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da üzerine pamuk balyası düşen genç öldü - Haberler
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