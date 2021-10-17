Şanlıurfa'da üzerine pamuk balyası düşen genç öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üzerine pamuk balyası düşen genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Parapara Mahallesi kırsalında tarlada çalışan Nizamettin Alkan'ın (18) üzerine kamyondan pamuk balyası düştü.

Balya altında kalarak ağır yaralanan Alkan, çevredekilerin yardımıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.