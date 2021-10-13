Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da 35 kilogram eroin ve 114 kilo esrarın ele geçirildiği olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 35 kilogram eroin ve 114 kilo esrarın ele geçirildiği olayda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 farklı araçta yapılan aramalarda, 114 kilo 500 gram esrar maddesi, 68 parça halinde 35 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

Yeni evli adam büyük yıkım yaşadı! İçinde 110 bin TL para ve altın olan aracı havaya uçtu

 Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Seyir halindeki aracı kurşun yağmuruna tuttular! Baba öldü, oğlu ağır yaralandı

 İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı

İki ailenin kanlı kavgası, soyadları aynı olan 12 ailenin hayatını kararttı! 160 kişi köyünü terk etmek zorunda kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Fernando Alonso Cristiano Caner Erkin Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:02:01. #1.12#