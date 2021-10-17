ŞANLIURFA (İHA) - - Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin altında kalan motosiklet sürücüsü, feci şekilde hayatını kaybederken yanında yolcu olan arkadaşı yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Karacadağ karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Karacadağ istikametinden Siverek'e doğru seyir halinde bulunan Bünyamin B. idaresindeki 01 ADU 260 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriye uyruklu İbrahim Heydo'nun kullandığı 63 MA 6048 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Heydo olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Enver A. ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken jandarma ekipler karayolunda yeni bir kazanın olmaması için güvenlik tedbirleri aldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Heydo'nun cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.