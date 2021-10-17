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Şanlıurfa'da "tirit" geleneği devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından binlerce kişiye tirit yemeği dağıtıldı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında sabah namazının ardından binlerce kişiye tirit yemeği dağıtıldı.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında yapılan 10 bin kişilik tirit yemeği, Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nin bahçesinde vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, namaz sonrasında gerçekleştirilen program dolayısıyla uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler tarafından dağıtılan tiriti alanlar, kendileri için hazırlanan masalarda yemek yedi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ında katıldığı tirit yemeğinde, vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.

Tirit yemeğini yemeye gelen esnaflardan Ahmet Akdağ, "Belediyemizden Allah razı olsun. Kimin ne katkısı varsa Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel olmuş. Yaklaşık 10 yıldır bu camide her yıl geleneksel olarak tirit yemeği dağıtılıyor. Daha önceki yıllarda esnaflar kendi aralarında düzenlerdi. Şimdi ise birkaç yıldır belediye bu etkinliği sürdürüyor. Tekrar emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - ŞANLIURFA

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