Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

H.T'nin kullandığı 10 FS 198 plakalı tır ile R.Ş. yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 19'uncu kilometresinde çarpıştı.

Kazada sürücü R.Ş. ile araçtaki bir kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa Ceylanpınar'da okul çevresindeki çöplerin öğrencilere toplatıldığı iddiası

Şanlıurfa Ceylanpınar'da okul çevresindeki çöplerin öğrencilere toplatıldığı iddiası

 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUNA OTOMOBİL KULLANDIRAN BABAYA CEZA

 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Seyit Torun Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Kubilay Aka Seren Serengil
Spor Serdar Aziz Gökhan Töre Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:49:49. #1.17#