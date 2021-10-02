Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
H.T'nin kullandığı 10 FS 198 plakalı tır ile R.Ş. yönetimindeki otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 19'uncu kilometresinde çarpıştı.
Kazada sürücü R.Ş. ile araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri