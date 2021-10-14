Şanlıurfa'da ticari taksiler denetlendi - Haberler
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Şanlıurfa'da ticari taksiler denetlendi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da ticari taksiler denetlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ticari taksileri denetledi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ticari taksileri denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların şehir içi ulaşımda daha rahat seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, ticari taksi durakları ve araçları kontrol etti.

Taksi duraklarının çalışma ruhsatları, taksilerin şase numaraları ve plakalarını tek tek kontrol eden ekipler, sürücüleri, eksik olan evraklarını en az bir hafta içerisinde tamamlamaları, durak dışında faaliyet göstermemeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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