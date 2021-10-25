Şanlıurfa'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kazada ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 NCV 81 plakalı Volkswagen marka otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbarla olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri yaralı kadını, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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