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ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir JASAT ekipleri, PKK/KCK/YPG üyeliği suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis bulunan N.D'nin Ballıca Mahallesi'nde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan N.D, cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi yakalandı

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi yakalandı

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi yakalandı

ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK üyesi bir kişi yakalandı
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