Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Teknoloji Şenliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bilim kültürünün oluşması, gençlerin bilime olan ilgisini artırmak aktarılması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bu kapsamda genç mucitleri bir araya getirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte "Gözümüz Yükseklerde, Teknolojik Mucitler İçimizde" sloganıyla 16-17 Ekim'de düzenlenecek teknoloji şenliğinde mucitler hünerlerini sergileyecek.

Türkiye'nin genç mucitlerinin bir araya geleceği şenlikte çeşitli ödüller de verilecek.