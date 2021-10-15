Şanlıurfa'da 'Teknoloji Şenliği' düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da "Teknoloji Şenliği" düzenlenecek

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Teknoloji Şenliği düzenlenecek.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince, Teknoloji Şenliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bilim kültürünün oluşması, gençlerin bilime olan ilgisini artırmak aktarılması için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, bu kapsamda genç mucitleri bir araya getirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte "Gözümüz Yükseklerde, Teknolojik Mucitler İçimizde" sloganıyla 16-17 Ekim'de düzenlenecek teknoloji şenliğinde mucitler hünerlerini sergileyecek.

Türkiye'nin genç mucitlerinin bir araya geleceği şenlikte çeşitli ödüller de verilecek.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

Kızgın ineğin attığı tekme, kendisine aşı yapan veterinerin çenesini kırdı

 Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması

Şanlıurfa Valiliğinden faaliyetlerini durduran ayakkabı fabrikasına ilişkin açıklama Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Mustafa Şentop
Magazin Zeynep Bastık Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Halil İbrahim Dervişoğlu Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da 'Teknoloji Şenliği' düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:54:54. #1.11#