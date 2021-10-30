Şanlıurfa'da sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama borusunun içerisine saklanmış 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, sulama borusunun içerisine saklanmış 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi.

Ev ve çevresi ile mısır ekili arazide dedektör köpek yardımıyla arama yapan jandarma ekipleri, sulama borusunun içerisine gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap tespit etti.

Gözaltına alınan A.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Şanlıurfa'da sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da sulama borusuna gizlenmiş 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberleri! Turuncu kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title