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Şanlıurfa'da su kesintisi

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da su kesintisi

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Refahiye Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan içme suyu hattında değişim yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Esentepe, Refahiye, Osmangazi ve Ulubatlı mahallelerinde 1 Kasım Pazartesi saat 22.00 ile 2 Kasım Salı 04.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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