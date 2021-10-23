Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Haberler
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Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bir anda alev aldı. Sürücüsünün kontrol altına alamadığı yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

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