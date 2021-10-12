Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da herhangi bir hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da herhangi bir hastalığı olmayan Suriyeliler adına sahte rapor düzenleyerek, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, usulsüz reçetelerle herhangi hastalığı olmayan Suriyeliler adına ilaç yazdıkları tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Fiziki ve teknik takip sırasında ekipler, şüphelilerin daha önceden yazılmış raporlu ilaçları; ikinci kez rapora gerek duymadan, iş birlikçi eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıklarını saptadı. Bunun üzerine harekete geçen kipler, savcılık kararıyla Şanlıurfa ve Gaziantep'teki şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda aralarında sağlık çalışanları ile eczacıların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş çok sayıda ilaç, tıbbi malzeme, doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtildi.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

 28 ilde 20 suç örgütüne yönelik 'Çekirge' operasyonu başlatıldı

28 ilde 20 suç örgütüne yönelik "Çekirge" operasyonu başlatıldı

 Son Dakika: KOM, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunu başlattı

Son Dakika: KOM, 28 ilde 20 suç örgütü ve 235 şüpheliye yönelik Çekirge operasyonunu başlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Sergio Perez Aykut Kocaman Lewis Hamilton Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da 'sahte rapor' operasyonu: 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:20:32. #1.17#