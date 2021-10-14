Şanlıurfa'da sağlık ekipleri vatandaşı aşıya ikna etmek için kırsal mahalleleri gezdi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Siverek ilçesindeki kırsal mahalleri ziyaret ederek vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı aşı olmaları konusunda ikna etmeye çalıştı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre Gülüm ile beraberindeki ekipler Karpuzcu, Kayseri, Gazi, Aşağı Karabahçe, Yukarı Beşyamaç, Eskihan, Bağlık, Kanlıkuyu ve Lezgo Parkı mahallelerine giderek vatandaşlara Kovid -19'a karşı aşının faydalarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülüm, kent genelinde aşı çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Aşı konusuna vatandaşları ikna etmeye çalıştıklarını belirten Gülüm, şunları kaydetti:

"Özellikle ilimizde aşı oranları düşük olan köylerimizi İl Sağlık Müdürlüğü olarak ziyaret ediyoruz, Bugün de Siverek'in aşı oranları düşük olan köylerindeyiz. Hizmet başkanlarımız, ilçe sağlık müdürümüz ve idarecilerimiz ile birlikte 9 köyde aşı seferberliği başlattık. Biz de Siverek İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz Bayer ve aşılama ekiplerimiz ile Karpuzcu köyündeyiz. Özellikle tereddüdü olan, ön yargıları olan vatandaşlarımızla görüşmeye çalışıyoruz. Onların yanlış bildikleri bir durum varsa düzeltmeye çalışıyoruz."

Gülüm, aşılama süreci ve salgın sürecinde gösterdikleri özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.