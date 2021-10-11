Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı

AA / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da pamuk hırsızları suçüstü yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Büyücek Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir pamuk tarlasında bazı kişilerin pamuk topladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık amacıyla pamuk toplarken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin topladığı 400 kilogram pamuk ise arazi sahibine teslim edildi.

Şüpheliler, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Mustafa Güçlü - Son Dakika Haberleri
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