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ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Bünyamin B'nin kullandığı 01 ADU 260 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ yolunun 5. kilometresinde Suriye uyruklu İbrahim Heydo idaresindeki 63 MA 6048 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü Heydo olay yerinde hayatını kaybetti, yanındaki Enver Abdullah ağır yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobil sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

ŞANLIURFA - Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
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