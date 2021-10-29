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Şanlıurfa'da otomobilin fıstık ağaçlarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin fıstık ağaçlarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin fıstık tarlasındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin fıstık tarlasındaki ağaçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Orhan T'nin kullandığı 63 ABG 581 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 35. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fıstık tarlasındaki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Zeynep, Mahmut ve Yıldız T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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