Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Mahmut K. (54) idaresindeki 34 DJS 325 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 24'üncü kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Fıratoğlu'na (5) çarptı.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fıratoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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