Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Mahmut K. (54) idaresindeki 34 DJS 325 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 24'üncü kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Fıratoğlu'na (5) çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fıratoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri