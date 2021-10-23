ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 4 çocuktan biri öldü, 3'ü yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 4 çocuktan biri öldü, 3'ü yaralandı.

Ü.S. (17) yönetimindeki 63 B 0561 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolu Çatak Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Abdusselam S. (14), Eyyüp Ensar Ç. (9) ve Muhammed S. (4) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed S. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikeleri bulunan diğer yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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