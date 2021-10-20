ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, şehir içi yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 0118 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile 16 AHN 753 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Öğrenci Kampüsü önünde çarpıştı.

Kazada, çoğunluğu otobüste olmak üzere, araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)

ŞANLIURFA - Otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı (2)
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
Çocuğunu iple bağlı fotoğraflarını gösterdei, annenin oğluna işkence ettiğini iddia etti

Çocuğunu iple bağlı fotoğraflarını gösterdei, annenin oğluna işkence ettiğini iddia etti

 Kadın sürücüyü dövdü, 'saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

Kadın sürücüyü dövdü, 'saçı kısaydı erkek sandım' diyerek kendisini savundu

 Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü döven adamdan pes dedirten savunma: Saçı kısaydı erkek sandım

Trafikte tartıştığı kadın sürücüyü döven adamdan pes dedirten savunma: Saçı kısaydı erkek sandım
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title