Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde içerisinde geziye katılan kadın öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı.

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde içerisinde geziye katılan kadın öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı. Kazada şarampole devrilen minibüste 10 öğretmen yaralandı.

Kaza, Akçakale- Şanlıurfa kara yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Akçakale ilçesindeki okullarda görev yapan kadın öğretmenler, hafta sonu tatili için Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik mekanları görmek için İbrahim Tülek yönetimindeki 63 ADG 221 plakalı minibüsle yola çıktı. Gezi dönüşünde yol yapım çalışmasının devam ettiği Akçakale girişinde sürücü Tülek'in kontrolünden çıkan minibüs, İbrahim Akın yönetimindeki 63 TF 511 plakalı panelvana çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 öğretmen sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

MALTEPE'DE REFÜJE ÇARPAN ARAÇ, TAKLALAR ATARAK KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 4 YARALI

 Belediye başkanı, belediyeyi şikayet eden vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu

Belediye başkanı, belediyeyi şikayet eden vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Edis Işıl Sergen Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Muslera Serdar Aziz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Nihal Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile panelvan çarpıştı: 10 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 22:46:15. #1.17#