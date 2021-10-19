Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi - Haberler
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Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Emniyeti, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik İlçe Emniyeti, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde servis araçlarının mevzuata uygun olup olmadığı, araçların bakımları, emniyet kemeri kullanımı, şoförlerin yetkinlikleri gibi hususlara dikkat edildi. Öğrencilerin güvenli şekilde yolculuk yapabilmeleri için yapılan denetimlerde 19 servis aracı denetlendi. Serviste bulunan öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan Trafik Büro Amirliği yetkilileri emniyet kemeri ve yaya yolu kullanımına belirtti.

Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi

Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi

Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi

Şanlıurfa'da öğrenci servisleri denetlendi
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Bozkurt - Son Dakika Haberleri
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