ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da minik kalpler sokak hayvanlarını unutmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minik öğrenciler "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" kapsamında yürüyüş yaparak, sokak hayvanlarını besledi.

Suruç ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezinde yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca öğrenciler, 'Bugün hayvanları koruma günü' sloganları atarak farkındalık oluşturmaya çalıştı. Yürüyüşün ardından Suruç Meydanı'nda toplanan minik öğrenciler, burada kaplar içerisinde sokak hayvanları için yiyecek ve süt bıraktı. Kedi-köpek maması, süt ve suyu sokak hayvanları için çeşitli noktalara bırakan öğrenciler, etkinliğin sonunda sokak hayvanlarını korumaya yönelik şiirler okudu. Etkinlik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından son buldu.