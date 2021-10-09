Şanlıurfa'da 'kripto para' operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da "kripto para" operasyonunda iki şüpheli yakalandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasa dışı yollarla kripto para üretimi yaptığı iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kaçakçılık olayları ile mücadele" kapsamında ilçede bazı kişilerin yaşa dışı yollarla kripto para üretimi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekiplerce yapılan araştırma sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan cihazlar ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Vladimir Putin Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Şenol Güneş Burak Yılmaz Stefan Kuntz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şanlıurfa'da 'kripto para' operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 10:25:06. #1.17#