Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Osman Çatalbaş yönetimindeki 33 P 2640 plakalı kamyonet, Siverek- Adıyaman kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İbrahim Şenateş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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