Şanlıurfa'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Osman Çatalbaş yönetimindeki 33 P 2640 plakalı kamyonet, Siverek- Adıyaman kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki İbrahim Şenateş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri