Şanlıurfa'da kamyonetin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi nedeniyle 7 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi nedeniyle 7 kişi yaralandı.
Nüsret Güven idaresindeki 10 ZB 722 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan kara yolunun 25'inci kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araçtaki Bünyamin (5), Gazal (17), Sümeyye (7), Züleyha (1), Azize (16), Mizgin (11) ve Servet Güven (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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