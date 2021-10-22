Şanlıurfa'da kalbi delik çocuk anjiyo ile sağlığına kavuştu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 4 yaşındaki çocuğun delik kalbi anjiyoyla kapatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, H.Y'nin göğüs ağrısı ve nefes darlığı çekmesi üzerine ailesi, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanenin çocuk kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Murat Çiftel tarafından muayene edilen çocuğun kalbinin delik olduğu belirlendi. H.Y'ye yapılan anjiyo ile kalpteki delik kapatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Murat Çiftel, bu tür rahatsızlıklarda erken teşhisin önemine değinerek şunları kaydetti:

"Hastanın yaptığımız tetkiklerinde damar açıklığı ve kalpte bir delik saptadık. Bunu daha sonra aile ile paylaşarak anjiyo ile kapatmaya karar verdik. Böyle hastalar tedavisiz bırakıldığı zaman sonraki dönemlerde nefes darlığı, morarma gibi daha ciddi durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Yaptığımız kalp anjiyosu başarılı bir şekilde gerçekleşti ve hastayı bugün taburcu ettik. Bu hasta ile beraber Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji olarak 30'üncü hastamızı il dışına gitmeden, uzak yerlere göndermeyip yaşadıkları yerde kaliteli bir hizmet alarak tedavi ediyoruz."