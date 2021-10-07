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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Said Ayhan idaresindeki 63 ABB 189 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 15. kilometresinde İsa Türk yönetimindeki 63 ACP 016 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Ayhan ve Türk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ayhan ve Türk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Akçakale yönü, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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