ŞANLIURFA - Hükümlüler katıldıkları çiftçilik kursu ile meslek öğreniyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'daki Siverek Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki hükümlüler, kendileri için ayrılan arazide çiftçiliğin inceliklerini öğrenip hem meslek sahibi olmanın hem gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

İşyurdu Müdürlüğüne bağlı tarım ürünleri üretim iş kolunda çalışan hükümlüler, kendileri için ayrılan 130 dönüm arazide ikinci ürün olarak mısırın ekiminden hasadına kadar her aşamasında çalıştı.

Silajlık mısırın hasat dönemine kadar tarlada çalışan hükümlüler, bir yandan çiftçiliği öğrenirken diğer yandan zamanlarını değerlendirip bütçelerine de katkıda bulunuyor.

"Hükümlülerimizi hayata kazandırmayı hedefliyoruz"

Siverek Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürü Yunus Güngör, AA muhabirine, İşyurdu Müdürlüğü'nün desteğiyle tarım üretimini sürdürdüklerini belirterek, ikinci ürün olarak hasadına başlanan silajlık mısırın bakımını hükümlülerin yaptığını söyledi.

Birinci ürün olarak ekimi yapılan buğdayın hasadının da hükümlüler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Güngör, şöyle konuştu:

"Pandemi nedeniyle hükümlülerimizin sayısının az olmasına rağmen personelimizin de çabasıyla temmuz ayında ürünümüzü ekip yetiştirdik. Bugün de 130 dönüm arazideki silajlık mısırımızın hasadını yapıyoruz. Çalışan hükümlülere belirli bir gündelik ödendiği gibi iaşe bedelleri alınmıyor ve sigortaları yapılıyor. Bunun yanı sıra daha önce çiftçilik yapmamış olan hükümlülere işi öğretirken, tecrübesi olanlara da kendilerini geliştirme fırsatı veriyoruz. Elde edilen gelirlerin bir kısmı yine üretimde emek harcayan hükümlülerimize veriliyor, bu sayede kendilerine önemli bir katkı da sağlanmış oluyor."

"Tarlada çalışmak ve toprakla iç içe olmak huzur veriyor"

Hükümlülerden M.F.A, tarlada çalışmanın kendisine huzur verdiğini ifade ederek, "Toprakla iç içe olmakla huzur bulduğum gibi mesleği öğreniyorum. Bir süre önce mısır ektik, bugün de onun hasadını yapıyoruz. Bir yandan meslek öğrenirken bir yandan gelir elde ediyorum." diye konuştu.

Buğday ekiminde de çalıştığını dile getiren hükümlü R.Y, "Cezamı infaz ederken çiftçiliği öğrenmiş oldum. Daha önce buğday, şimdi de mısır hasadı yapıyoruz. Verdiğimiz emeğin karşılığını görmek bizi mutlu ediyor. Cezam bitince de öğrendiğim işi devam etmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.