Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ahmet Ünal yönetimindeki 38 RS 938 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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