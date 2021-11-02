Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet Ünal yönetimindeki 38 RS 938 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Sürücünün yara almadığı kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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