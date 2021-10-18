ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı.

G.K. idaresindeki 27 NP 136 plakalı hafif ticari araç, Abdalağa Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Feride ve Leyla Y'ye çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Feride Y. Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Sürücü G.K. gözaltına alındı.

ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı

ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı

ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı

ŞANLIURFA - Hafif ticari aracın çarptığı 2 kadın yaralandı
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title