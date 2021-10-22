Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa Valiliğince ceza infaz kurumları yakınlarında toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 7 gün süreyle yasaklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valiliğince ceza infaz kurumları yakınlarında toplanma, gösteri ve yürüyüşler, 7 gün süreyle yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden bir dizi karar alındı.

Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde bulunan Ceza İnfaz Kurumlarının kampüsünde, eklentilerinde ve tel örgü sınırının 1 kilometre mesafe içerisinde yapılacak 'Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle cezaevine girme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi etkinlikler, 21-28 Ekim tarihleri arasında yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title