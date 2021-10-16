Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 30 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye para karşılığından göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda, sınır hattından para karşılığında yasa dışı yollarla göçmenlerin geçişini yapan bir şebekenin tespit edilmesi üzerine, Akçakale, Ceylanpınar ve Harran ilçelerine düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 8'i alınan ifadelerinin üzerinden serbest bırakılırken, 22'sinin işlemleri İl Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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