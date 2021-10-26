Şanlıurfa'da FETÖ sanığı avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası - Haberler
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Şanlıurfa'da FETÖ sanığı avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da FETÖ sanığı avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan avukat, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği iddiasıyla yargılanan avukat, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.T. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün evlerinde kaldığının tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut delillerin bulunduğunu belirterek, H.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.T, savunmasında beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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